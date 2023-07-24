هل الكارت الموحد يلغي بطاقات التموين؟ مساعد الوزير يكشف التفاصيل

كتب- محمد سامي:

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة، لتطبيق منظومة "الكارت الموحد" بشكل تجريبي فى محافظة بورسعيد فور انتهاء التجارب الفنية، لاستخدامه فى صرف المقررات التموينية والخبز المدعم، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد، بحيث يمكن للمواطن صرف مستحقاته من خلالهما.

ويستهدف الكارت الموحد تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتى تشمل خدمات التموين والتأمين الصحى الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل الكارت تقديم باقى الخدمات من صرف المعاشات، واستخدامه فى المواصلات، والبنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية فى المراحل المقبلة.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الكارت الموحد بطاقة متعددة الاستخدام، ويخص على سبيل المثال خدمات النقل، وصرف الخبز والتعامل مع خدمات التموين، والمعاشات وخدمات التأمين الصحى الشامل وأن الكارت الموحد لن يكون بديلا عن بطاقة التموين حيث يستفيد من بطاقات التموين ما يقرب من 64 مليون مواطن فى صرف السلع التموينية المدعمة، و72 مليون مواطن من صرف الخبز المدعم، كما أن إصدار الكارت الموحد سيكون اختياريا وليس اجباريا وبدون أى تكلفة مالية.

وقال: هناك تكامل بين أجهزة الدولة فيما يتعلق بقواعد البيانات، حيث يوجد تعاون كبير بين أجهزة الدولة فيما يخص التحول الرقمى، وذلك من خلال إتاحة كارت موحد متعدد الأغراض وشامل لخدمات الحكومة على منصة واحدة مثل خدمات وسائل المواصلات والتأمين الصحى والخدمات البريدية وغيرها من الخدمات ومن المقرر تطبيق منظومة الكارت الموحد تدريجيًا بداية من محافظة بورسعيد.

وتستهدف الحكومة من "الكارت الموحد" بأن يوجد كارت واحد يستطيع المواطن الحصول على كافة الخدمات من خلاله، فمثلا المواطن الذى لديه كارت بطاقة تموين للحصول على السلع التموينية والخبز المدعم، وكارت أخر للحصول على خدمات التأمين الصحى، وكارت ثالث للحصول على خدمات البريد يستطيع من خلال كارت واحد يسمى " الكارت الموحد " الحصول على كافة هذه الخدمات من الهيئات المتعددة من خلال "الكارت الموحد" بدلا من وجود أكثر من كارت لدى المواطن، وأنه جارى العمل على استخراج الكارت الموحد مجانا للمواطن بدون أعباء مالية وانه حتى الآن لم تقوم وزارة التموين باستخراج هذا الكارت لمنظومة صرف السلع التموينية أو الخبز المدعم، وأن ما يحدث حتى الآن فى إطار التنسيق مع الجهات المعنية لبدء استخراج الكارت الموحد والعمل بشكل تجريبى خلال الأيام المقبلة.