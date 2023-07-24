وزير الطيران يشهد نهائي بطولة كرة الميني فوتبول للسيدات

كتب- محمد عبيد:

شهد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، نهائي بطولة الدوري الممتاز للسيدات للميني فوتبول؛ التي أقيمت على ملاعب نادي إيروسبورت (فرع ستار) التابع لوزارة الطيران المدني، والتي نظمها الاتحاد المصري للميني فوتبول.

جاء ذلك بحضور الطيار طارق عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة "إيروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية والاجتماعية"، والكابتن أحمد سمير رئيس الاتحادَين المصري والعربي للميني فوتبول، والمهندس جمال شعبان مدير عام نادي ستار، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على النشاط الرياضي بنادي إيرو سبورت، وعدد من الشخصيات الرياضية العامة .

وقام الفريق محمد عباس حلمي بتسليم درع الدوري لفريق نادى إيروسبورت، الذي فاز على فريق دكرنس في المباراة النهائية، وتسلم الطيار طارق عبد الله، رئيس مجلس إدارة النادي، درع دوري البطولة .

وقدم وزير الطيران التهنئة إلى اللاعبات؛ حيث وجه إليهم الشكر على ما بذلوه من أداء متميز خلال فترة البطولة .

وأكد الطيار طارق عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة إيروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية، ‏أن النادي بفرعيه (أ، ب) شهد خلال الفترة الحالية أعمال تطوير مستمرة وصيانة شاملة لجميع المرافق؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات لأعضاء النادي على كل المستويات، بالإضافة إلى حرص المجلس على اعتماد كل المخططات للمنشآت الجديدة والبدء فيها على أرض الواقع؛ بما يضمن تحسين وتقديم أعلى جودة من ‏الخدمات المقدمة لأعضاء النادي بفرعَيه (أ) و(ستار)؛ حتى تصبح نوادي إيروسبورت وجهة مفضلة للأعضاء ‏وأسرهم؛ للاستمتاع بالخدمات وممارسة الأعضاء مختلف الرياضات من خلال توفير العديد من الأكاديميات الرياضية تحت ‏إشراف نخبة من المدربين من ذوي الخبرة في هذا الشأن .

وأضاف عبد الله أن خطة التطوير والصيانة شملت أعمال إحلال وتجديد أرضية ملعب كرة القدم الرئيسي، وأعمال الإضاءة وصيانة النجيل الصناعي الخماسية وصالة الجمباز وحمامات السباحة والمناطق الترفيهية الخاصة بالأطفال، بالإضافة إلى تجديد التراس العلوي للمبنى الاجتماعي والداخلي وتزويده بعدد كبير من المقاعد بالصالة، علاوة على القيام بعمليات الصيانة الشاملة لوحدة التكييف المركزي بالمبنى، ووفرت الإدارة شاشات لعرض المباريات، فضلًا عن تجديد دورات المياه والمساحات الخضراء بفرعي النادي.

وقام المسؤولون في النادي بتنظيم العديد من الرحلات الترفيهية والفعاليات المتنوعة في المناسبات المختلفة؛ ومن بينها تنظيم ندوة دينية، واستضاف النادي خلال الفترة الماضية العديد من البطولات والفرق في مختلف الرياضات، مشيرًا إلى أن التطوير والأعمال التي تمت داخل النادي كان لها آثار إيجابية في تنوع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات وارتفاع أعداد الأعضاء من خارج قطاع الطيران .