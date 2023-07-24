ختام مشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية بالوادي الجديد

كتب- عمر كامل:

شهد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حفل ختام مشروع الإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد بحضور الدكتور نصر الدين الحاج، ممثل منظمة الأغذية والزراعة الفاو، والدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور مجد المرسي، وكيل وزراة الزراعة وممثل عن محافظ الوادى الجديد، والدكتور أيمن يوسف كساب، عميد كلية الزراعة وممثل رئيس جامعة الوادى الجديد.

كما صاحب رئيس أكاديمية البحث العلمي في الزيارة الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، والدكتورة وفاء محمد عبد الرشيد، مدير المشروع بالأكاديمية، وحضر أيضًا مجموعة من المزراعين والمستفيدين من محافظة الوادي الجديد.

وأشاد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي بالتعاون بين الأكاديمية ومنظمة الفاو وتعاون مؤسسات الدولة كفريق عمل من خلال مركز بحوث الصحراء وجامعة الوادي الجديد ومحافظة الوادي الجديد، وقد أثمر هذا التعاون الناجح عن ٦ شركات ناشئة تم تأسيسها بالفعل بعد أن خضعوا لتدريب مكثف لمدة ٣ أشهر، بداية من التعريف بأسس ريادة الأعمال، وكيفية اختيار فكرة مشروع، واعداد خطة المشروع، وكيفية عرض المشروع، كما مرت المشروعات بمراحل من التقييم علي أيدي نخبة من المتخصصين.

وأكد على استكمال التعاون والدعم وخصوصاً إن محافظة الوادى الجديد محافظة حدودية وبيئة بكر صالحة للزراعة البعيدة عن التلوث.

وأوضح أن الأكاديمية أطلقت مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية لواحة الخارجة بتمويل من منظمة الفاو والذي تم من خلاله تدريب ٣٠٠٠ مواطن من مواطنين الوادى الجديد، حيث يعد المشروع ضمن استراتيجية الأكاديمية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، حيث تتمثل رسالة الأكاديمية في تهيئة بيئة مشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع تطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوظيف الفعال للطاقات العلمية والتكنولوجية وتوجيهها نحو خدمة القضايا التنموية، وتدعيم الروابط وتقوية التلاحم بين مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي وجهات الإنتاج والخدمات، والعمل على إشراك القاعدة العلمية والتكنولوجية في النقل المؤثر للتكنولوجيات المتقدمة، وتعميق الاتصالات وتنمية التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، وتنمية الابتكارات الوطنية لدعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أنه في ضوء هذه الأهداف، تقدم الأكاديمية حزمة برامج وأنشطة موجهة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال بما يحقق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار.

واختتم اليوم بتكريم الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية وتسليمه درع درع منظمة الاغذية والزراعة الفاو وذلك عل جهوده في خدمة البحث العلمي، كما تم تسليم الدكتورة وفاء محمد عبد الرشيد، مدير المشروع بالأكاديمية شهادة تقدير ودرع على نجاح المشروع وتحقيقه أكثر من المخرجات المتوقعة وأيضًا الأداء المتميز، كما حصل فريق العمل بالكامل علي شهادات تقدير على الجهود المبذولة للوصول لأفضل النتائج المرجوة.