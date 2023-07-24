الجيزة: ضبط 2.1 طن دواجن ولحوم غير صالحة بفيصل والعجوزة والدقي
الجيزة- أ ش أ:
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين أسفرت عن ضبط 1ر2 طن لحوم و دواجن ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.
يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظآ على السلامة العامة .
وشملت الضبطيات 350 كيلوجراما لحم مفروم ومقطعات لحوم داخل سوبر ماركت بحي العجوزة، و 240 كيلوجراما دواجن كاملة ومفروم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحال بحي الدقي، وضبط 60 كيلوجراما لحوم ضأن ذبح خارج المجازر الحكومية و 280 كيلوجراما مقطعات لحوم غير صالحة بمحال بشارع فيصل بحي بولاق الدكرور و 550 كيلوجراما مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك بمحال بشارع البحر الأعظم بحي جنوب و 160 كيلوجراما مفروم لحوم غير صالحة بهضبة الأهرام بحي الهرم، وضبط تروسيكل به 460 كيلوجراما دوبريهات ودهون حيوانية غير صالحة بالوراق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتحرير 7 محاضر مخالفة.
ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بمواصلة جهود التصدى بكل حزم لأي مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .
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