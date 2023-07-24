"الزراعة": فحص وإصدار 3 آلاف عينة وشهادة منتجات زراعية خلال فترة الإجازة

القاهرة- أ ش أ:

ذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن معامل مركز البحوث الزراعية بالوزارة فحصت وأصدرت- خلال إجازة العام الهجري وثورة 23 يوليو- أكثر من 3 آلاف عينة وشهادة منتجات زراعية سواء للتصدير أو للسوق المحلي.

وأضافت وزارة الزراعة أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بالعمل على مدار الساعة حتى خلال الإجازات والأعياد الرسمية، لخدمة المزارعين والمصدرين.

ومن جهته، قالت الدكتورة هند عبداللاه مدير معمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية إن المعمل استلم 1200 عينة من العملاء خلال فترة الإجازة من الخميس الماضي وحتى اليوم، كما قام بإصدار ألف شهادة بنتائج التحاليل لأصحاب الشأن.

وفي ذات السياق، قال مدير المعمل المركزي للمبيدات الدكتور شكر عبدالسلام إنه تم فحص 600 عينة للصادرات والغذاء الوارد، وكذلك 200 عينة لاختبار جودة المبيدات خلال فترة الإجازة.

وتواصل إدارات وزارة الزراعة الخدمية عملها على مدار الساعة وخلال الإجازة والظروف الجوية الصعبة وموجة الحرارة الشديدة، التي تشهدها البلاد، من أجل خدمة المزارعين والمواطنين والمصدرين.