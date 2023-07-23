الأسانسير والسخان.. تحذيرات عاجلة من شركات الكهرباء عند انقطاع التيار

كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ضرورة اتباع جموع المواطنين عدة إجراءات احترازية حال انقطاع الكهرباء عن أي منطقة تزامنا مع الإعلان عن خطة لتخفيف الأحمال.

ويستعرض "مصراوى" خلال السطور التالية النصائح التى يجب اتباعها للحفاظ على سلامة المنزل ولضمان عدم التعرض لماس كهربائي وهى كالاتي:

1- افصل الأجهزة الكهربائية من المنبع بنزع الفيشة عند انقطاع التيار الكهربائي.

2- انتظر دقائق بعد عودة التيار الكهربائي وقم بإعادة توصيل (تشغيل) الأجهزة الكهربائية.

3- تأكد أن سخان المياه مملوء قبل توصيل الكهرباء (وذلك بفتح حنفية السخان والتأكد من نزول المياه منها).

4- يجب أن يكون أرضى الأجهزة الكهربائية الحساسة مثل الكمبيوتر والتليفزيون والغسالة الفول أتوماتيك منفصل عن أرضي باقي الأجهزة، وذلك لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الأجهزة ذات الأحمال العالية مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.

وفى سياق متصل، قال المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك إجراءات عاجلة تم إبلاغ شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية لاتخاذها وتطبيقها على رأس كل ساعة بهدف تأمين حياة المواطنين اللذين يستخدمون المصاعد للوصول إلى الأدوار العليا التى تتواجد فيها الوحدات السكنية..

وشدد عسران خلال تصريحات خاصة لمصراوي، على المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال التوقيت الذي تحدده الشركات لفصل التيار حال الحاجة إليه والمقرر العمل بتوقيتات الفصل الجديدة اعتبارا من منتصف الليلة الساعة الثانية عشرة ليلا السبت الموافق 22 يوليو.

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر رأس الساعة لبدء فصل التيار مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية 10دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

وكررت الشركة مناشدة المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال الفتره المحددة للفصل والمشار إليها.​