السيسي: نبذل أقصى جهدنا لزيادة دخل المواطنين وتوفير فرص العمل
كتب- محمد نصار:
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تبذل أقصى ما في جهدها وطاقتها من أجل توفير فرص العمل وزيادة دخل المواطنين.
وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، اليوم الأحد: نعلم أن شعبنا العظيم تحمل الكثير وضرب المثل في الصبر والصمود أمام أزمات عديدة.
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: نطمئنكم أن الدولة تبذل أقصى ما في الجهد والطاقة بلا كلل لتوفير فرص عمل جديدة ومتميزة وزيادة الدخل للمواطنين وإقامة مسارات جديدة لتطور ونمو الاقتصاد بما يتواكب مع متطلبات العصر وطموحات الشعب.
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