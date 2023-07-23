"الزراعة" تكشف معدلات الأسمدة بالجمعيات الزراعية



كتب -أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية: إن الفترة الحالية يتم حصر المساحات الخاصة بموسم الذرة المتوقع أن تكون 2.2 إلى 2.4 مليون فدان، لافتًا إلى المرور الدائم بالتنسيق مع الجهات الأخرى بالوزارة للحد من مخاطر الموجة الحارة.

وأضاف "الشناوي"، لمصراوي، أن إجمالي ما تم صرفه للمزارعين من الأسمدة المدعمة بلغ أكثر من 85%، لافتًا إلى أن الجمعيات مازالت تستقبل الشحنات من المصانع عبر منظومة الباركود.

وأوضح، أن القطاع الزراعي، يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وظهر ذلك جليًا من خلال المشروعات الزراعية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية، وإسهام تلك المشروعات في زيادة معدلات الإنتاج، مؤكدًا أن الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمدة في مصر تتراوح من 7 إلى 7.7 مليون طن سنويًا، في حين تحتاج المساحات الزراعية في مصر إلى نحو 4 ملايين طن فقط.

وأشار "الشناوي"، إلى أن الأسمدة المدعمة متوفرة في الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف المحافظات، ويتم صرف الحصص المقررة دون أي مشكلات، حرصًا على تحقيق أعلى معدلات إنتاج ممكنة، حفاظًا على الأمن الغذائي للمواطن المصري.

وتنتج مصر ما يزيد على 7 ملايين طن من الأسمدة الآزوتية سنويًا، ويتم استهلاك الجزء الأكبر منها محليًا وتصدير باقي الكميات إلى الخارج، كما يبلغ إنتاج مصر من الأسمدة الفوسفاتية 3.4 مليون طن، ويبلغ استهلاك السوق المحلي من الأسمدة حوالي 4.3 مليون طن سنويًا، وتحرص وزارة الزراعة على توفير الأسمدة من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المنتشرة على مستوى القرى في جميع المحافظات.