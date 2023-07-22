جامعة حلوان تبدأ التدريب على أنظمة شئون الطلاب لتنفيذ خطة التحول الرقمي

القاهرة - أ ش أ

بدأت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، عملية التدريب بالتعاون مع شركة انطلاقة لتدريب أعضاء هيئة التدريس والفريق الفني على حزمة أنظمة شئون الطلاب التي تعاقدت الجامعة على شرائها لتشغيلها.

يأتي ذلك في إطار سعي الجامعة لتنفيذ خطة التحول الرقمي، واستكمال خطة تحويل جامعة حلوان الى جامعة رقمية وتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح اليوم /السبت/- أن مجتمع المعرفة أصبح له العديد من التحديات من استخدام التكنولوجيا والتحول إلى التعليم الرقمي الذي يهدف إلى خلق أجيال تمتلك الوسائل والمهارات المطلوبة في عصر المعرفة والاستفادة من التقنيات الحديثة ومواكبة العصر ومواءمة الاحتياجات المتجددة بشكل أسرع.

وكان التدريب على إدخال اللوائح الدراسية بنظام الساعات المعتمدة ونظام الفصلين على نظام ابن الهيثم، وشرح آلية إدخال اللوائح للبدء في إدخال اللوائح الخاصة بجامعة حلوان.

يأتي ذلك ضمن خطة جامعة حلوان لتحديث وتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتوفير البيئة الرقمية المتكاملة التي تسهل العملية التعليمية والإدارية.