إعلان

BBC

أول تحرك برلماني بشأن أنباء إلغاء حفل تراڤيس سكوت بالأهرامات

03:29 م السبت 22 يوليو 2023

الدكتور فريدي البياضي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - نشأت علي:

تقدم الدكتور فريدي البياضي؛ عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه لكل من وزير الداخلية، ووزير السياحة ووزير التنمية المحلية بشأل الجدل القائم حول حفل المغني العالمي؛ تراڤيس سكوت، المقرر عقده يوم الجمعة القادم عند سفح الأهرامات.

وقال البياضي في سؤاله:"حتى الآن هناك تخبط في التصريحات، ولا يوجد تأكيد من الحكومة عن إلغاء أو إقامة الحفل، فلماذا لا يصدر بيانًا واضحًا من الجهات المعنية بخصوص هذا الأمر؟!".

وأضاف البياضي: إذا كان الحفل قائمًا في موعده، فما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية والسياحة والتنمية المحلية لضمان تنظيم هذا الحفل ومنع أي مخالفات أو حوادث نتيجة للتزاحم المتوقع؟".

وأوضح أن جميع تذاكر هذا الحفل نفذت بمجرد طرحها، وأن الحفلات السابقة في بلدان أخرى كانت تحضرها أعداد هائلة من البشر وبعضها صاحبه سوء تنظيم وتدافع أعداد أكبر كثيرًا من الحاجزين، وأكبر من السعة الاستيعابية للأماكن، وفي إحدى الحفلات في الولايات المتحدة الأمريكية توفي عشرة أشخاص وأصيب عشرات بسبب التدافع والازدحام مما يتوجب عليه التأكد من التنظيم واتباع إجراءات تأمينية صارمة للحفاظ على سلامة الحاضرين.

واختتم البياضي قائلًا: أرجو الإحاطة وسرعة الرد على سؤالي هذا بصفة عاجلة.​

سوق مصراوى

الدكتور فريدي البياضي مجلس النواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وزير الداخلية وزير السياحة وزير التنمية المحلية ترا?يس سكوت

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| وزير التعليم: نسب النجاح بالثانوية مبشرة.. وهذا موعد إعلان النتيجة