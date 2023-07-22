الكنيسة مهنئة بذكرى ثورة يوليو: نقطة مضيئة على طريق نضال الجيش المصري
كتب - مصراوي:
هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو.
وأكدت الكنيسة في بيان لها، اليوم، أن ثورة يوليو تعد إحدى النقاط المضيئة على طريق نضال الجيش المصري في سبيل نهضة الوطن والمستقبل الأفضل للمصريين، مصر لأبنائها ومنحتها الاستقلال، فأصبح المصريون يحكمون أنفسهم بأنفسهم.
واختتمت الكنيسة:"حفظ الله مصر شعبًا وحكومة وليبارك كافة الجهود المخلصة الساعية إلى بناء الوطن وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة".
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