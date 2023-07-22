حفل لفرقة الفن الصادق بالغورى

كتب- محمد شاكر

يقيم مركز قبة الغورى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء 23 يوليو، حفل فرقة الفن الصادق، بقيادة المايسترو إيمان سليمان والمطرب إسماعيل صادق صوليست دار الأوبرا المصرية.

يتضمن برنامج الحفل تقديم عدد من الأغاني منها: "عدى النهار، امتى الزمان، ساكن في حى السيدة، أمانة عليك، جميل وأسمر، الحلو أبو شامة، النجمة مالت ع القمر، مصر يا أول نور في الدنيا".

يذكر أن الفرقة تأسست سنة 2007 ، يتكون أعضاءها من 25 موسيقياً ومطرباً، قامت بالعديد من الجولات بمحافظات مصر بقصور الثقافة والمكتبات العامة، بالإضافة إلى دار الأوبرا المصرية.