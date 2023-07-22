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BBC

حرارة وشبورة ورطوبة.. تعرف على خريطة الطقس حتى نهاية الأسبوع

10:00 ص السبت 22 يوليه 2023
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كتب- محمد شاكر
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال 6 أيام بدءا من اليوم السبت الموافق 22 يوليو، حتى يوم الخميس 27 يوليو 2023.

وتوقع خبراء الهيئة أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلاً على جميع الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

طقس السبت..
تسود الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الأحد..
تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الطقس من الاثنين إلى الخميس..
تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

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الأرصاد الموجة الحارة الطقس درجات الحرارة

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