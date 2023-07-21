أستاذ مساعد الأغذية تكشف مخاطر انخفاض المياه في الجسم -فيديو

كتب- إسلام لطفي:

قالت الدكتورة مروه شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية، إن جسم الإنسان يتكون من 60- 70% مياه، محذرة من أن فقد الجسم 1- 2% من الكمية سيحدث اضطرابات في ضربات القلب والقوى العقلية والسلوك، وقد تحدث جلطات والجفاف والغياب عن الوعي وعدم التركيز وخرف بسيط.

وأضافت أن المياه مهمة لكل الوظائف الحيوية وكفاءة عمل الكلى والكبد وصحة الجلد وللحماية والوقاية من حدوث الجلطات وتنظيم ضغط الدم والسكر، حيث إن كل شيء في الجسم أساسه المياه.

وأشارت إلى أن كمية المياه المناسبة للجسم، تُحتسب عن طريق عملية حسابية بقسمة وزن الجسم على 8، والنتيجة تساوي عدد أكواب المياه التي يحتاجها الجسم ولا يقل عنها.

ولفتت إلى أن أنسب وقت لتناول المياه، هو فور الاستقياظ من النوم وقبل تناول الطعام بنصف ساعة وبعد تناول الطعام بساعتين، ولا يجوز تناول المياه أثناء الطعام، لأنه يسبب عسر الهضم.