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البابا تواضروس: هذه الصفات تجعل الإنسان يعيش الوحدانية بطريقة سليمة

04:26 م الجمعة 21 يوليو 2023

البابا تواضروس الثاني

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كتب- إسلام لطفي:

حدَّد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعض الصفات التي تجعل الإنسان يعيش الوحدانية بطريقة سليمة.

وتمثلت هذه الصفات التي نشرتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" في:

- "اثبت في محبتك".. أن تكون المحبة من القلب مستمرة.

- "تواضع الإنسان".. العناد والكبرياء يؤدي إلى الانقسام، أما التواضع يحفظ وحدانية البيت الواحد.

- "احذر ذاتك.. لأن قبل الكسرِ الكبرياءُ وقبل السقوط تسامح الروح.

- "لا تنس الصلاة من أجل الآخرين".. صلاتك من أجل الآخرين تجعل الله يعطيك نعمة ورحمة، فالصلاة تحقق المعجزات.

  • "اثبت في عمل الرحمة".. أن نصنع رحمة كما صنعت راعوث مع حماتها، لأن كل البشر يحتاجون إلى الرحمة.
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البابا تواضروس الثاني الوحدانية بطريقة سليمة تكون المحبة من القلب بطريرك الكرازة المرقسية

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