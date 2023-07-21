شيخ الأزهر يهنئ الرئيس والشعب بالذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو المجيدة
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
تقدَّم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.
وأكد الأزهر في بيان له، اليوم، أن ثورة يوليو ستظل واحدةً من الأحداث المهمة في تاريخ وطننا الحبيب، حيث كان لها دورٌ مهمٌّ في القضاء على الفوارق بين الطبقات، والانتصار للطبقات الفقيرة والكادحة من أبناء الشعب المصري؛ كما ضربت المُثُل في تحقيق المساواة بين أبناء الشعب.
ودعا الأزهر الشريف في هذه المناسبة الغالية، أبناء مصر إلى مواصلة العمل بجدٍّ ومثابرةٍ وإخلاصٍ من أجل الارتقاء بمصرنا الحبيبة وازدهارها، داعيًا الله أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، وأن يُديم علينا الأمن والاستقرار والأمان.
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