مع ارتفاع درجات الحرارة.. أبرز النصائح لتجنب أعطال وتلف الأجهزة الكهربائية



كتب- محمد صلاح:

تتأثر الأجهزة المنزلية خلال فصل الصيف بشكل كبير، حيث تتعرض لكثير من الأعطال بسبب ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة، والتي من الممكن أن تؤثر على كفاءتها أو إنهاء عمرها الإفتراضي.

نصائح لتجنب تلف الأجهزة الكهربائية في فصل الصيف

وفي هذا الإطار، ونظرًا لارتفاع تكاليف صيانة الأجهزة الكهربائية بصفة عامة، وجّه جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، عددًا من الإرشادات والنصائح للحفاظ على الأجهزة الكهربائية، والتأكد أنها تعمل بأعلى كفاءة، خاصة في حالة وجود أي تذبذب للتيار الكهربائي بالوحدة السكنية.



أولًا: أجهزة التكييف

- إذا كان هناك نسبة رطوبة كبيرة لا يمكن لجهاز التكييف وحده التعامل معها، فمن الممكن توفير جهاز يعمل على إزالة أو امتصاص الرطوبة إما أن يكون منفصل أو كأحد ملحقات جهاز التكييف، حيث أن هذا سيؤدي إلى تخفيف الضغط من جهاز التكييف.

- إجراء صيانة دورية لجهاز التكييف للتأكد من نظافة مرشحات (فلتر) ومكثف الجهاز.

ثانيًا: الثلاجات والديب فريزر

- للحفاظ على سلامة الثلاجة خلال فصل الصيف يجب ضبطها على درجة حرارة بين 1.6-3.3 درجة مئوية، حيث يضمن ذلك الحفاظ على برودة الطعام مع عدم إجهاد نظام الثلاجة.

- إبعاد كل من الثلاجة والديب فريزر عن حوائط المنزل، حيث أنه لا يمكن للهواء أن يدور بشكل صحيح حول مواسير المكثف إذا تم وضع الأجهزة بالقرب من الحائط، مما يساهم في تراكم الحرارة، وفي حال ارتفاع درجة حرارة الثلاجة سوف تعمل بكفاءة أقل.

- كذلك يجب الحفاظ على نظافة الثلاجة والديب فريزر، وعدم ملئهما بأشياء كثيرة.

ثالثًا: سخان المياه

- يجب خفض درجة الحرارة الخاصة بسخان المياه الكهربائي خلال فصل الصيف، حيث أنه على الأغلب سيتم تسخين مواسير المياه عن طريق الشمس خلال النهار.

وفيما يتعلق بأبرز نصائح مرفق الكهرباء للحفاظ على الأجهزة المنزلية:_



- يجب وضع الفيشة الخاصة بالأجهزة الكهربائية من خلال مشترك، يسهل سرعة إغلاقها، كما أنه مزودًا بحماية من سرعة اندفاع التيار الكهربائي، ولا يفضل وضع الفيشة بشكل مباشر في «قابس الحائط».

- في حالة وجود أي تذبذب بالتيار الكهربائي بالوحدة السكنية، يجب فصل جميع الأجهزة على الفور، وجذب الفيش من «قابس الحائط».

- عند انتظام الكهرباء مرة أخرى بعد قطعها، يجب الانتظار عدة دقائق للتأكد من ثبات التيار قبل عودته لإيصال الأجهزة الكهربائية.

- في حالة وجود أي «قابس حائط»، أو أسلاك كهربائية يوجد بها أي تلف، يجب استبدالها على الفور، حتى لا تتعرض الأجهزة إلى صدمات كهربائية تؤثر على كفاءتها.

تفقد الأجهزة الكهربائية بشكل دوري

- يجب أن يحرص الشخص على تفقد الأجهزة الكهربائية بشكل دوري، والتأكد من عملها بشكل صحيح وعدم تراكم الأتربة عليها.

- يفضل أن يتم وضع الأجهزة الكهربائية بعيدًا عن مصادر المياه والرطوبة في الوحدة السكنية، لمنع حدوث أي مشاكل بها.

- في حالة السفر لفترة طويلة، يفضل فصل الأجهزة الكهربائية حفاظًا عليها.

- في حالة وجود أجهزة كهربائية غير مستخدمة، يجب فصلها عن التيار الكهربائي.

- تأكد من عدم وضع الفيش الخاصة بالأجهزة الكهربائية في نفس «قابس الحائط»، حتى لا تتعرض للانصهار مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة اذا كان «قابس الحائط» غير مؤهل لتحمل الكثير من الأحمال دفعة واحدة.

- تجنب تمامًا تمديد أي وصلات كهربائية أسفل الأثاث والسجاد، إذ أن الأسلاك الخاصة بالأجهزة الكهربائية يجب أن تبقى بعيدة عن أي مصدر للحرارة أو الاماكن الضيقة أو أجهزة التدفئة.