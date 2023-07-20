للمرة الأولى.. الأزهر يوافق على استخراج بيان حالة للطلاب إلكترونيًا

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

وافق الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على تفعيل خدمة حصول الطالب على بيان حالة إلكترونيا للمرة الأولى، من خلال نظام إدارة شئون الطلاب.

وأكدت الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر الشريف برئاسة الشيخ أحمد عبدالعظيم، أنه يتم تفعيل خدمة بيان حالة قيد الطلاب على النحو التالي:

- يقوم الطالب بالدخول على نظام إدارة شئون الطلاب عبر بوابة الأزهر الشريف من خلال اسم المستخدم والرقم السري.

- يقوم ولي الأمر بإدخال اسمه ورقمه القومي والجهة الموجه لها البيان "الدراسة خارج مصر - امتحان أبناؤنا في الخارج - داخل مصر".

- يقوم ولي الأمر بطباعة الطلب واعتماده من المعهد بأن البيانات مطابقة لسجلات المعهد.

- الطلبات المستخدمة داخل مصر والمقدمة لامتحان أبناؤنا بالخارج، يتم اعتمادها من المنطقة الأزهرية.

- الطلبات المستخدمة للدراسة بإحدى المدارس بالدولة المقيم بها ولي الأمر "خارج مصر" يتم اعتمادها من المعهد والمنطقة الأزهرية والإدارة المركزية للامتحانات.

يأتي ذلك، بعد أن قرر قطاع المعاهد الأزهرية إلغاء التعامل بالمستندات الورقية فيما يخص بيان حالة الطلاب، تطبيقا لمبدأ الشفافية، وحرصا على أن تكون المعلومات المقدمة جميعها صحيحة.

كانت الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر الشريف، برئاسة الشيخ أحمد عبدالعظيم، قررت ترحيل امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي التي تعقد يوم الأحد المقبل الـ 23 من يوليو، بسبب إجازة ذكرى ثورة يوليو.

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