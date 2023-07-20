الهجرة: ترويج الفرص الاستثمارية وتعزيز مشاركة المصريين بالخارج في برنامج الطروحات الحكومية

كتب- إسلام لطفي:

عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعا عبر "الفيديو كونفرانس "، للتعرف على برنامج الطروحات المقدم من قبل الحكومة المصرية، وكذلك خطة تخارج الدولة من عدد ضخم من المشاريع الاستثمارية الناجحة في مصر.

وذلك بمشاركة أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والسفير أحمد شاهين قنصل مصر في لوس أنجلوس، وبمشاركة عدد من أبرز رجال الأعمال المصريين في الخارج، ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها وزارة الهجرة لتعريف رجال الأعمال المصريين بالخارج بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في دولتهم الأم.

وصرحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بأن دعوتها لعقد اجتماع يضم مجموعة من أبرز رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج، بجانب مشاركة أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، يأتي انطلاقا من حرصها على تعريف مستثمرينا بالخارج بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر خلال الفترة الحالية، وتعد أبرز تلك الفرص هو برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية هذا العام، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تبحث عن فتح آفاق جديدة للاستثمارات الأجنبية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هذا الاجتماع للتعريف بإمكانيات الصندوق السيادي والطروحات المصرية وفرص الاستثمار، يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات تعقدها وزارة الهجرة افتراضيًا للمستثمرين المصريين في الخارج للتعريف بمناخ الاستثمار وفرص الاستثمار بحيث تدعو له أهم الجهات المرتبطة مع مناخ الاستثمار والوزراء الذين تتعامل وزاراتهم مع الملف، بطرح فرص كثيرة للاستثمار المباشر، في إطار استراتيجية التواصل مع المصريين في الخارج وإتاحة فرص الاستثمار في بلدهم وأن يعرفوا كافة أشكال الفرص التي تطرحها الدولة، ليكون لهم فرص متساوية مع المستثمرين الأجانب والمستثمرين المصريين في الداخل للاستفادة من كبرى المشروعات المهمة التي تطرحها الدولة في مشروعات ناجحة في السوق المصري وخارجه، وتحقق أرباحًا ولا تعاني أي خسارة.

وأكدت أن حرصها على أن يكون لمستثمرينا بالخارج نصيب من المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية، يأتي تلبية لرغبتهم الدائمة في ضخ استثماراتهم في المشروعات الوطنية التي تقام على أرض مصر، وزيادة قاعدة مشاركتهم في جهود التنمية، ويحتاج ذلك إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة حاليا وكذلك القطاعات الاقتصادية الواعدة، ومجالات الاستثمار المهيأة لهم والتي يمكنهم العمل فيها بشكل مباشر.

وأشارت إلى أهمية "شركة المصريين بالخارج للاستثمار" وما يتم بذله من جهود من أعضاء المجلس التأسيسي للشركة، لتحديد مجالات عملها ووضع الأطر المحددة لها، موضحة أن مؤتمر المصريين بالخارج المزمع انعقاده يوم 31 يوليو الجاري، سيشهد الحديث عن تفاصيل هذه الشركة، كما طلبت استعراض كل المجالات المطروحة للاستثمار أمام المصريين بالخارج، وتوفير نفس الفرص والمميزات الخاصة بتخارج الحكومة المصرية لهم، مؤكدة أهمية مشاركة البيانات لهذه الفرصة الاستثمارية للمساهمة أيضا في الترويج لها خارجيا.