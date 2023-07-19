إنبات الشعر وزيادة كثافته بوسائل طبيعية.. طبيب شهير يحدد الطريقة

كتب- مصراوي:

ذكر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، أنه هناك بشرى للذين يبحثون عن وسيلة لإنبات الشعر وزيادة كثافته بوسائل طبيعية.

وذكر في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": خبر حلو للذين يبحثون عن وسيلة لإنبات الشعر وزيادة كثافته بوسائل طبيعية بعيدًا عن الادوية والكيماويات الموضعية وتقليلًا للمصاريف.

وأضاف: ثبت علميا أن دهان فروة الرأس بزيت نبات الروز ماري (اكليل الجبل) المخفف بالماء يساعد بشكل ملحوظ على إنبات الشعر وزيادة كثافته خلال فترة من ثلاث لستة شهور انطلقوا.