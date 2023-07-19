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إنبات الشعر وزيادة كثافته بوسائل طبيعية.. طبيب شهير يحدد الطريقة

05:31 ص الأربعاء 19 يوليه 2023
إنبات الشعر وزيادة كثافته بوسائل طبيعية.. طبيب شهير يحدد الطريقة

الدكتور هاني الناظر

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كتب- مصراوي:

ذكر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، أنه هناك بشرى للذين يبحثون عن وسيلة لإنبات الشعر وزيادة كثافته بوسائل طبيعية.

وذكر في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": خبر حلو للذين يبحثون عن وسيلة لإنبات الشعر وزيادة كثافته بوسائل طبيعية بعيدًا عن الادوية والكيماويات الموضعية وتقليلًا للمصاريف.

وأضاف: ثبت علميا أن دهان فروة الرأس بزيت نبات الروز ماري (اكليل الجبل) المخفف بالماء يساعد بشكل ملحوظ على إنبات الشعر وزيادة كثافته خلال فترة من ثلاث لستة شهور انطلقوا.

سوق مصراوى

الدكتور هاني الناظر الأمراض الجلدية إنبات الشعر فروة الرأس

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