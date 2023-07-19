إنبات الشعر وزيادة كثافته بوسائل طبيعية.. طبيب شهير يحدد الطريقة
كتب- مصراوي:
ذكر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، أنه هناك بشرى للذين يبحثون عن وسيلة لإنبات الشعر وزيادة كثافته بوسائل طبيعية.
وذكر في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": خبر حلو للذين يبحثون عن وسيلة لإنبات الشعر وزيادة كثافته بوسائل طبيعية بعيدًا عن الادوية والكيماويات الموضعية وتقليلًا للمصاريف.
وأضاف: ثبت علميا أن دهان فروة الرأس بزيت نبات الروز ماري (اكليل الجبل) المخفف بالماء يساعد بشكل ملحوظ على إنبات الشعر وزيادة كثافته خلال فترة من ثلاث لستة شهور انطلقوا.
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