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لجنة هندسية لفحص المنازل المجاورة للعقار المنهار بحي الخليفة

11:13 م الثلاثاء 18 يوليو 2023
لجنة هندسية لفحص المنازل المجاورة للعقار المنهار بحي الخليفة

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

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القاهرة- أ ش أ

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار الذي حدث به الانهيار الجزئي، اليوم الثلاثاء، في نطاق حي الخليقة، لبيان مدى تأثرها.

وشدد محافظ القاهرة، على رئيس حى الخليفة، بعمل الصلبات اللازمة للعقار لتأمين المارة والعقارات المجاورة، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بانهيار جزئي داخل العقار رقم ٦ حارة المدرسة من شارع المحجر بحى الخليفة.

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Asha

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اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لجنة هندسية لفحص العقارات حي الخليقة انهيار عقار حي الخليفة النيابة

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