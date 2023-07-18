لجنة هندسية لفحص المنازل المجاورة للعقار المنهار بحي الخليفة
القاهرة- أ ش أ
قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار الذي حدث به الانهيار الجزئي، اليوم الثلاثاء، في نطاق حي الخليقة، لبيان مدى تأثرها.
وشدد محافظ القاهرة، على رئيس حى الخليفة، بعمل الصلبات اللازمة للعقار لتأمين المارة والعقارات المجاورة، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.
كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بانهيار جزئي داخل العقار رقم ٦ حارة المدرسة من شارع المحجر بحى الخليفة.
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سوق مصراوى
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