محافظ الإسكندرية يوافق على تخصيص 510 أمتار لإنشاء نقابة المحامين الفرعية

كتب- إسلام لطفي:

استقبل عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، خلال اللقاء الذي عقده بمناسبة افتتاح نادي جليم.

وقال: نحتفل اليوم بافتتاح نادي المحامين بجليم، وأشكر أصحاب الفضل في هذا الإنجاز من مجلس نقابة الإسكندرية، ولجنة التطوير بنقابة المحامين، وأوجه الشكر للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ولولا جهود محافظ الإسكندرية، ما تم هذا الإنجاز بهذه الصورة المشرفة والشكل الذي يليق بالمحامين.

وثمن عبد الحليم علام، جهود محافظ الإسكندرية، ومروره المستمر خلال عمليات إنشاء نادي جليم، مؤكدًا أن نادي المحامين بجليم أصبح الآن النادي رقم واحد على مستوى مصر.

وأشار إلى أن نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، كان مقرها في محكمة سراي الحقانية، وعندما تم إغلاقها تقدم نقيب المحامين، بطلب إلى محافظ الإسكندرية، لتخصيص قطعة أرض لإنشاء مقر لنقابة المحامين بالإسكندرية، والذي وافق على الفور وخصص 510 أمتار لإنشاء مبنى نقابة المحامين بالإسكندرية.

وأشاد نقيب المحامين، بمواقف المستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، المشرفة مع المحامين، ودوره البارز في أزمة محامي مطروح، منوهًا بأن نقابة المحامين لا تنكر دور وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى في إنهاء جميع المشكلات التي تواجه المحامين.

وفي ختام اللقاء، كرم نقيب المحامين، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمستشار سعد السعدني، بدرع نقابة المحامين، نظرا لجهودهم في تلبية مطالب المحامين، وتقديرهم لمهنة المحاماة.

وحضر اللقاء: جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ومحمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ولفيف من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.