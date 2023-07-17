لو مترجل أو راكب.. نصائح الأرصاد للتعامل مع حرارة يوليو المرتفعة

البعوض يهدد قنا.. 68 معلومة عن "حمى الضنك" وكيفية الوقاية منه

كتب- محمد عبدالناصر:

تتعرض مصر خلال الفترة الحالية لموجة شديدة الحرارة، والتي بدأت الخميس الماضي، وتسببت في ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لتصل في جنوب الصعيد لـ45 درجة، والقاهرة 38 درجة والمحسوسة 41 درجة.

وأكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن سبب ارتفاع الحرارة يرجع لتأثرها بمنخفض الهند الموسمي بجانب وجود مرتفع في طبقات الجو العليا والذي يتسبب في ارتفاع نسب الرطوبة و الإحساس بمزيد من ارتفاع الحرارة.

ووجهت هيئة الأرصاد عددا من النصائح جاءت على النحو التالي:

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، واختيار الوقت المناسب للخروج.

- ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

- التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

- ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة فاتحة اللون.

- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

- الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.