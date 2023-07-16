طقس 6 أيام مقبلة.. الموجة الحارة مستمرة ونسب الرطوبة مرتفعة

كتب- محمد نصار:

كشفت هيئة الأرصاد تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة لمدة 6 أيام قادمة من الإثنين 17 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يستمر على مدار الأيام القادمة الارتفاع في درجات الحرارة على جميع المناطق.

وأوضحت أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.

وأشارت إلى أبرز ظواهر يوم الاثنين 17 يوليو، والتي تتمثل في وجود شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

وحول الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة، يوم الخميس 20 يوليو.

وبشأن حالة الطقس يومي الجمعة والسبت، يوجد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت الأرصاد من أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

كما أوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.