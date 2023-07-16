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البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير "الأنبا بيشوي" بوادي النطرون -صور

01:19 م الأحد 16 يوليه 2023
  • عرض 10 صورة
    البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير
  • عرض 10 صورة
    البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير
  • عرض 10 صورة
    البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير
  • عرض 10 صورة
    البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير
  • عرض 10 صورة
    البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير
  • عرض 10 صورة
    البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير
  • عرض 10 صورة
    البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير
  • عرض 10 صورة
    البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير
  • عرض 10 صورة
    البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير
  • عرض 10 صورة
    البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير
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كتب- أحمد السعداوي:

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأحد، كنيسة الشهيد الأنبا صرابامون، أسقف نيقيوس بمنطقة قلالي الرهبان، بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

تم تدشين المذبح الأوسط على اسم الشهيد الأنبا صرابامون أسقف نيقيوس، وحمل المذبح البحري اسمَي الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس، بينما دُشِّن المذبح القبلي على اسم الأمير تواضروس الشطبي.

شارك في طقس التدشين والقداس الذي تلاه، إلى جانب نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس الدير المدشنة كنيسته اليوم، أصحاب النيافة الأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا بيشوي أسقف أسوان، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.

شارك في الصلوات أيضًا مجمع رهبان الدير وبعض الآباء الرهبان من بعض الأديرة المجاورة.

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البابا تواضروس كنيسة الشهيد الأنبا صرابامون وادي النطرون

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