أمين مساعد "البحوث الإسلامية": الاستغفار سبب البركة والرزق والسعة من الله
كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
ألقى الدكتور محمود الهواري ،الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، خطبة الجمعة اليوم حول عنوان "فضائل الاستغفار"، من المسجد الكبير بمدينة سيوة بمحافظة مرسى مطروح.
وأكد الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، أن الاستغفار منهج حياة، وأشمل وأعمق من أن يختصر في اللسان، ومن العيب الاستغفار باللسان فقط وإنما ينبغي أن يكون بالقلب والجوارح والإقلاع عن المعصية.
وقال الهواري: نحتاج إلى الاستغفار، فالمولى يدعونا إلى أن نتوب إليه، ويريدنا أن نكون عبادا مخلصين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الأمة بالاستغفار والتوبة إلى الواحد القهار.
وأضاف: نحن على حال من الضعف والعجز والذنوب والشبهات، الاستغفار والتوبة سبب البركة والعطاء والرزق والسعة من المولى عز وجل، "فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين"
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