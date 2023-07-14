البيئة تنجح في إنقاذ ترسة بحرية من أحد أسواق المطرية

بعد 31 عامًا من الإغلاق.. وزيرة الثقافة تفتتح "مسرح السامر" الأحد

كتب- محمد نصار:

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بفحص الشكوى الواردة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من قيام أحد اصحاب محلات بيع الأسماك بعرض ترسة بحرية وتعرضها للأذى من الأطفال موجودة بأحد الأسواق بحي بالمطرية.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة وفريق عمل متكامل من عدة قطاعات بالوزارة وهم قطاع الفروع ممثلا عنها حسام أمين رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى والإدارة العامة لخدمة المواطنين ممثلا عنها الدكتور علاء سلام وبالتنسيق مع قطاع حماية الطبيعة بالوزارة ، وقد قام فريق وزارة البيئة بالتنسيق مع الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء خالد شحاته رئيس حي المطرية لفحص الشكوى حيث تم التواصل مع الشاكي، وتم ضبط الترسة وكانت في حالة صحية سيئة وجارى إعادتها لبيئتها الطبيعية بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة قبل عملية الإطلاق.

وأشادت وزيرة البيئة بقيام أحد المواطنين بالإبلاغ عن محاولة الاتجار في السلحفاة وهو ما يعكس الوعى بأهمية تلك الثروات الطبيعية ودور المواطن في حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة وفعالة من أجل حماية البيئة.

وأهابت الوزارة، ​بالمواطنين الاشتراك في حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الإتجار غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن للوزارة على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع.