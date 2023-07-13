القاهرة تسجل 36 درجة.. الأرصاد تكشف أهم الظواهر الجوية ليوم الجمعة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة الجمعة 14 يوليو.
وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.
وعن درجات الحرارة تسجل القاهرة 36 درجة و الوجه البحري 36 درجة و السواحل الشمالية الغربية 32 درجة و السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء 34 درجة و شمال الصعيد 39 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.
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