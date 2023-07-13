كورال ارتيكانتو وإيمى البوليفى يغنى أعمال كلاسيكية ومحلية بالجمهورية



كتب- محمد شاكر:

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع سفارة بوليفيا بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية حفلا لكورال ارتيكانتو وإيمى وذلك فى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 18 يوليو على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الكلاسيكية والمحلية التي تعبر عن الطابع الفني لدولة بوليفيا إلى جانب عدد من المؤلفات العالمية منها السلام عليك يا مريم، ثلاث أغاني، أحبك حبيبي، سوناتا شيكيتانا الرابعة والثامنة عشر، اوناي، تينكو يحيا وطني بوليڤيا.

يذكر أنه تم تأسيس كورال وأوركسترا أرت كانتو عام 2015 علي يد السوبرانو والمخرجة چيوڤانا، كما تحول إلى منظمة في عام 2019 وانضم إليه كورال إيمي الذي أنشيء عام 2017، قدم العديد من العروض والمشاركات في مهرجانات دولية، قام بجولات في مختلف أنحاء أوروبا ونال الإعجاب والاستحسان، ومن المقرر أن يمثل دولته في مسابقة الموسيقي المقدسة بألمانيا إضافة إلى جولة فنية عالمية خلال العام الجاري.