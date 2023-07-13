منصة صحفية تهتم بالشأن العربي.. انطلاق "عروبة 22"

انطلقت، منصة "عروبة 22"، وهي منصة إعلامية رقمية مستقلة تتصدى للتحديات والهموم الراهنة والداهمة على مستوى الوطن العربي وتركّز على دراسة القضايا المحوريّة ذات الاهتمام والمصير العربي الواحد، انطلاقًا من إيمان راسخ بوحدة الأرض والمصالح وجوامع الثقافة، وبمبادئ الديموقراطية والعدالة، في سبيل تعزيز بناء القدرات للنهوض والتنمية البشرية والاقتصادية العربيّة، وإنفاذ حكم القانون وصون الحريات وحقوق الإنسان في المجتمعات العربية.

وتقدم عروبة 22 محتوى متنوعا يتضمن مقالات وتقارير وأبحاث ودراسات تتمحور في مجملها حول الشأن العربي في السياسات العامة والفكر والاقتصاد والثقافة والمجتمع والبيئة.

وتطمح "عروبة 22" إلى إثراء النقاش والتحليل والاستشراف، وإلى أن تكون همزة وصل وتواصل بين العرب بمختلف فئاتهم الفكرية وأجيالهم العمرية، سواءً عبر موقعها الالكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومدوّنتها الشبابيّة، من أجل بلورة محدّدات مستقبل عربي نهضويّ يحاكي ويواكب متطلبات العصر، ويرتكز في أسسه على وحدة الأمة والانتماء والمصالح وتشكيل الوعي لتعميم ثقافة الممارسة الديمقراطية بشقّيها السياسي والفكري على امتداد الخارطة العربية.

وتضم "عروبة 22" نخبة متميزة من الكتاب والباحثين العرب، منهم على سبيل المثال؛ من مصر عبد الله السناوي وأحمد السيد النجار وجمال فهمي وسمير مرقص وحسين عبد الغني ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومن لبنان خالد زيادة وسام منسي، ومن اليمن عبد الملك المخلافي، ومن العراق ثامر العاني، ومن المغرب سعيد بن سعيد العلوي وعبد الإله بن بلقزيز، ومن موريتانيا عبد الله السيد ولد اباه.