لماذا وجهت وزارة الصحة الشكر للفنان محمد فؤاد؟

القاهرة - مصراوي:

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن سبب توجيه الشكر للفنان محمد فؤاد، عبر الحساب الخاص بالمتحدث باسم الوزارة على موقع فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وقال المصدر لمصراوي، إن الفنان محمد فؤاد شارك في الحملة الترويحية لحملة "100 يوم صحة" التي تنفذها منذ يونيو الماضي.

وأوضح المصدر أن فؤاد أهدى الوزارة الأغنية الخاصة بالحملة.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 485 ألفا و15 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» مساء أمس الثلاثاء 11 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».