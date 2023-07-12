شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء بالدرجات

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة إن الطقس نهارا حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأكدت الهيئة أن أهم الظواهر الجوية تتمثل في نشاط رياح على معظم المناطق وتكون سرعتها من 35 إلى 40 كيلو متر في الساعة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 24

6 أكتوبر 35 24

بنهــــا 35 24

دمنهور 34 23

وادى النطرون 35 23

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 24

دمياط 33 24

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 23

العريش 34 24

رفح 33 23

رأس سدر 38 25

نخل 38 20

كاترين 34 17

الطور 35 25

طابا 36 25

شرم الشيخ 39 29

الاسكندرية 32 23

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 29 24

السلوم 33 22

سيوة 36 21

رأس غارب 39 28

الغردقة 39 29

سفاجا 39 30

مرسى علم 38 29

شلاتين 36 26

حلايب 35 28

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 34 27

الفيوم 35 25

بني سويف 36 25

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 42 28

الوادى الجديد 41 26

أبوسمبل 40 28