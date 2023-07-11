اضمن حقك في 7 خطوات.. طريقة التعامل مع عيوب تشطيب شقق الإسكان

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في أجهزة المدن الجديد، تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية في مشروعات الإسكان الاجتماعي أو مشروعات الإسكان المتوسط سكن مصر.

وبالتزامن مع تسليم الشقق ويقدم مصراوي بعض النصائح الهامة عند الاستلام، واكتشاف أي عيوب في تشطيبات الوحدة السكنية:

1- معاينة الوحدة قبل الاستلام وعدم التوقيع على محضر استلام الوحدة إلا بعد التأكد من أعمال التشطيبات.

2- يمكن إحضار فني لمراجعة أعمال الكهرباء والمياه والنوافذ والأبواب والتأكد من أنها بحالة جيدة وتصلح للاستخدام.

3- حال وجود أي مشكلة أو عيب يتم تسجيل المشكلات الموجودة في الوحدة بشكل مفصل وتسليم هذا التقرير إلى المهندس المسؤول عن التسليم والذي يتبع جهاز المدينة.

4- إذا وجد الحاجز أي عيوب في التشطيبات لابد أن لا يوقع على محضر الاستلام حتى يتم إصلاح هذه المشكلات.

5- في حالة عدم الاستجابة من الجهاز أو المديرية يتم التقدم بشكوى رسمية للصندوق موثقة بصور للوحدة السكنية.

6- إذا كانت المشكلة مستمرة سيتم مخاطبة الجهاز لإصلاح العيوب أو تغيير الوحدة للعميل بنفس ميزة التخصيص.

7- عقب تأكدك من معالجة كافة الملاحظات يتم التوقيع على محضر الاستلام، واستلام خطابات المياه والكهرباء والغاز.