رئيس الوزراء: سمحنا للأجنبي بتملك العقارات والوحدات السكنية

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أقرت العديد من الحوافز لمساعدة القطاع الخاص، موضحًا أنه نُفذ منها 8 قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للاسثتمار، والباقي قيد التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء في ختام الاجتماع الأسبوعي للحكومة: مطلوب أن نشجع المناطق الحرة الخاصة بالسماح للمستثمر الأجنبي بالحصول على الإقامة خلال فترة تأسيس الشركة بما يمكنه أن يتعامل مع البنوك ويفتح الحساب البنكي.

وأشار إلى أن الدولة سمحت بفتح وإطلاق تملك الأجنبي للعقارات والوحدات السكنية داخل مصر.

وأوضح أن الدولة كانت تركز خلال الفترة الماضية على دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حتى يتولى القيادة بالكامل في الفترة المقبلة.