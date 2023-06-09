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هاني الناظر يكشف "اللاءات الستة" لمواجهة درجات الحرارة الشديدة

10:44 م الجمعة 09 يونيو 2023
هاني الناظر يكشف "اللاءات الستة" لمواجهة درجات الحرارة الشديدة

هاني الناظر

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشف الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، عن نصائح للمواطنين، لحماية أنفسهم من التقلبات الجوية، وارتفاع درجات الحرارة.

وقال "الناظر" في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اذكر حضراتكم باللاءات الستة في هذا الجو شديد الحرارة".

وأوضح: 6 نصائح لمواجهة درجات الحرارة الشديدة وهي كالتالي: -
١- لا للوقوف في شمس الظهيرة دون غطاء رأس.

٢- لا لقلة شرب المياه.

٣-لا لارتداء ملابس داكنة أو مصنوعة من خيوط صناعية.

٤- لا للاستحمام بمياه ساخنة.

٥- لا للجلوس مباشرة أمام المراوح وأجهزة التكييف بملابس مبللة بالعرق.

٦- لا لعدم سماع كلامي.

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