هاني الناظر يكشف "اللاءات الستة" لمواجهة درجات الحرارة الشديدة
كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشف الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، عن نصائح للمواطنين، لحماية أنفسهم من التقلبات الجوية، وارتفاع درجات الحرارة.
وقال "الناظر" في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اذكر حضراتكم باللاءات الستة في هذا الجو شديد الحرارة".
وأوضح: 6 نصائح لمواجهة درجات الحرارة الشديدة وهي كالتالي: -
١- لا للوقوف في شمس الظهيرة دون غطاء رأس.
٢- لا لقلة شرب المياه.
٣-لا لارتداء ملابس داكنة أو مصنوعة من خيوط صناعية.
٤- لا للاستحمام بمياه ساخنة.
٥- لا للجلوس مباشرة أمام المراوح وأجهزة التكييف بملابس مبللة بالعرق.
٦- لا لعدم سماع كلامي.
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