هاني الناظر يكشف "اللاءات الستة" لمواجهة درجات الحرارة الشديدة



كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، عن نصائح للمواطنين، لحماية أنفسهم من التقلبات الجوية، وارتفاع درجات الحرارة.

وقال "الناظر" في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اذكر حضراتكم باللاءات الستة في هذا الجو شديد الحرارة".

وأوضح: 6 نصائح لمواجهة درجات الحرارة الشديدة وهي كالتالي: -

١- لا للوقوف في شمس الظهيرة دون غطاء رأس.

٢- لا لقلة شرب المياه.

٣-لا لارتداء ملابس داكنة أو مصنوعة من خيوط صناعية.

٤- لا للاستحمام بمياه ساخنة.

٥- لا للجلوس مباشرة أمام المراوح وأجهزة التكييف بملابس مبللة بالعرق.

٦- لا لعدم سماع كلامي.