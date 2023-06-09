وزير الكهرباء: نسعى لتصدير الطاقة إلى أوروبا.. وننتج 650 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية



(مصراوي):

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: إن مصر تنتج نحو 650 ألف ميجا وات من الطاقة الشمسية، مقابل 350 ألف ميجاوات من طاقة الرياح؛ وهناك أماكن تصل فيها سرعة الرياح إلى نحو 10 أمتار في الثانية الواحدة، وهو ما سيساعد على إنتاج 42% من الكهرباء المنتجة بمصر من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بدلًا من عام 2035 كما كان مقررًا في السابق، حيث من المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 60% بحلول عام 2040، مشيرًا إلى أهمية تلك الجهود في تصدير الطاقة إلى أوروبا من خلال خطوط ربط.

وأوضح "شاكر" في تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر تمتلك آلاف الكيلومترات المؤهلة للفرص الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة، حيث تم إسناد تلك المناطق بالفعل إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفًا أنه حتى الآن، فإن مصر لديها مذكرات تفاهم في حدود 40 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة، ومشيرًا إلى وجود أماكن وإمكانيات على ساحل البحر الأحمر تمكن البلاد من بناء محطات رياح في المياه نفسها.

وتابع: "لدينا محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وهي رابع أكبر محطة من نوعها في العالم من ناحية القدرة والأولى من ناحية الكفاءة، ومصر توفر فرصًا استثمارية كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، لمواردها الطبيعية الوفيرة وما تملكه من كفاءة توليد الطاقة الشمسية والرياح، لذلك تعمل الحكومة على تشجيع الاستثمار في هذا المجال من خلال توفير البنية التحتية اللازمة والتسهيلات الضريبية والمالية".