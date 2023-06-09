غدًا.. وزير الأوقاف يزور سلطنة عمان
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، قرارًا وزاريًّا بتجديد إعارة (3) أئمة للعمل بوزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان الشقيقة، وهم:
1. الشيخ الفاتح علي عشماوي مديرية أوقاف المنيا.
2. الشيخ أيمن عدلي شحاتة عبد الله مديرية أوقاف مطروح.
3. الشيخ طه صلاح هندي هيكل مديرية أوقاف المنوفية.
وبذلك يصل إجمالي عدد المعارين إلى سلطنة عمان هذا العام (32) إمامًا.
ويزور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بناء على دعوة من نظيره العماني الدكتور محمد بن سعيد المعمري، بزيارة مهمة لسلطنة عمان غدًا السبت ويلتقي خلالها كلا من، وزير الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان، وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء، والدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، والشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان، وعدًا من كبار رجال الدولة والشخصيات الدينية والتنفيذية بسلطنة عمان الشقيقة .
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