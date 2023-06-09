أجور وزيادة منح.. 5 نصائح وتحذيرات للعمالة المصرية خلال العمل بالحج

كتب- يوسف عفيفي:

وجهت وزارة العمل، عدة نصائح وتحذيرات إلى العمالة المصرية -"عمالة الحج"- العاملة في الأراضي المقدسة خلال موسم الحج 2023/1444.

يأتي ذلك بالتزامن مع تسيير أولى رحلات الحج هذا العام، من مطار القاهرة الدولي، اعتبارا من يوم السبت 10 يونيو الجاري، على مستوى وزارات (الداخلية - التضامن - السياحة) المسؤولة عن تنظيم الحج من مصر.

واتفقت وزارة العمل، مع القنصلية العامة السعودية بالقاهرة، على تنظيم إجراءات سفر العمالة المصرية الموسمية إلى السعودية للعمل في موسم الحج والعمرة خلال العام 2023، حيث جرى الاتفاق على مستويات الأجور، وزيادة في المنح والبدلات والحوافز التشجيعية.

وجاءت النصائح والتحذيرات على النحو التالي:

1- عدم التهاون مع العمالة المخالفة للشروط والإجراءات المتفق عليها في "اللجنة المشتركة" مع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تحت إشراف الوزارة.

2- توعية العمالة المسافرة للعمل بالحج، بأن التعاقد معهم بهدف العمل فقط وليس للقيام بمناسك الحج.

3- الحرص على سفر العمالة للعمل والمشاركة في تنظيم الحج لهذا العام، بما يضع الشركات أمام مسؤولية كبيرة للخروج بموسم مميز تشارك فيه العمالة المصرية بكل جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

4- دراسة المسئولين عن سفر العمالة، للإجراءات والشروط المتبعة مع العمالة المصرية خلال الموسم، بالتنسيق والتعاون مع القنصلية والسفارة السعودية في القاهرة.

5- تسجيل الشركات لتأشيرات السفر الخاصة بالعمالة التي سيتم اختيارها بعد اجتياز اختبارات اللجنة المشتركة بين الجانبين المصري والسعودي.

وعلى المستوى السعودي، خصصت المملكة العربية السعودية، أرقاما ساخنة للإبلاغ عن مخالفي نظام الإقامة والعمل داخل الأراضي السعودية.

وطالبت المملكة السعودية، بضرورة الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و 999 و 996 في بقية مناطق المملكة.

وبدأت المملكة العربية السعودية، يوم 21 مايو الماضي، في استقبال أولى طلائع الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر مبادرة "طريق مكة" برحلة قادمة من العاصمة البنجلاديشية.

ويشهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي، تتابع رحلات الحج القادمة من مختلف دول العالم، وسط استعدادات مبكرة لجميع القطاعات الحكومية والتشغيلية العاملة في المطار لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وتسخير جميع الإمكانات لإنهاء إجراءات وصولهم عبر المطار إلى المشاعر المقدسة بيسر وسهولة.