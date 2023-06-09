تعرف على أعداد الركاب في 8 مطارات خلال شهر مايو الماضي

كتب- محمد عبيد:

كشف الشركة المصرية للمطارات، عن أعداد الركاب داخل المطارات الداخلية خلال شهر مايو الماضي، وأظهرت الأعداد تصدر مطار الغردقة الدولي قائمة أعلى المطارات المصرية تشغيلا للحركة الجوية وذلك للشهر الثاني على التوالي، ليأتي بعده في الترتيب مطار شرم الشيخ الدولي وفقًا لإحصائية الشركة عن حجم حركة التشغيل بالمطارات المصرية خلال مايو الماضي.

وأوضحت إحصائية الشركة المصرية للمطارات، أن مطار الغردقة الدولي، سجل أعلى حركة جوية باستقباله 4551 رحلة جوية على متنهم إجمالي عدد ركاب 686 ألف راكب، وجاء مطار شرم الشيخ الدولي في المركز الثانية وسجل إجمالي عدد رحلات وصل إلى 3530 رحلة جوية على متنهم 484 ألف راكب، بينما جاء مطار برج العرب الدولي في المرتبة الثالثة بعدد رحلات بلغ 1473 رحلة جوية على متنها 164 ألف راكب.

وسجل مطار الأقصر الدولي المركز الرابع بعدد رحلات بلغ 1175 رحلة جوية حملت على متنها 113 ألف راكب، بينما حل مطار أسوان في المركز الخامس والذي استقبل 845 رحلة جوية حملت على متنها 86 ألف راكب.

وجاء مطار سوهاج الدولي في المركز السادس والذي استقبل 255 رحلة وصل عليها 32 ألف راكب، بينما سجل مطار أسيوط الدولي المركز السابع بإجمالي عدد رحلات جوية 255 رحلة وصل على متنهم 32 ألف راكب، وسجل مطار سفنكس الدولي المركز الأخير بإجمالي معدل تشغيل وصل إلى 185 رحلة جوية نقلت على متنها إجمالي عدد حوالي 10 ألف راكب.