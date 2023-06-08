بالصور.. وزراء حاليين وسابقين في عزاء الدكتور مصطفى الرفاعي

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من الوزراء الحاليين والسابقين ورجال الأعمال والسياسيين، وشخصيات عامة، على تقديم واجب العزاء لـ"أسرة الراحل" الدكتور مصطفى الرفاعي وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية الأسبق، بمسجد الرحمن الرحيم في صلاح سالم بالقاهرة.

وتوفي الدكتور مصطفى الرفاعي وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية الأسبق، يوم الثلاثاء الماضي.

وتلقى العزاء نجله الدكتور أحمد الرفاعي والسفير عمر الرفاعي، حيث جاء على رأس الحضور كلا من: الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الحالي، وأحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق ومستشار الرئيس السيسي، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل والمواصلات الأسبق، والمهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، ورئيس نادي الصيد، ومحمد فايق وزير الشئون الافريقية السابق، والنائبة البرلمانية السابقة الدكتورة داليا يوسف، والخبير الأمني اللواء إيهاب يوسف، والكاتب الصحفي معتز كمال الشاذلي.

وكان الدكتور الرفاعي قد تولى منصب وزير الصناعة المصرية في الفترة من ١٩٩٩ حتى عام ٢٠٠١ كما شغل عدة مناصب منها رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة انبي للبترول، ونائب رئيس هيئة البترول للغازات، وعضو مجلس أمناء مؤسسة تطوير التعليم التكنولوجي وعضو المجلس المصري للشئون الاقتصادية وللراحل العديد من النشرات العلمية الدولية.