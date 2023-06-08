سقوط أمطار رعدية على جسر السويس ومناطق من القاهرة الكبرى
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كتب- يوسف عفيفي:
سقطت منذ قليل، أمطار رعدية على جسر السويس وبعض مناطق من القاهرة الكبرى.
وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن السحب الرعدية الممطرة، تتمركز على القاهرة الكبرى وشرق البلاد وشمال الصعيد ومناطق من الأسكندرية.
وأضافت الأرصاد، أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
وأشارت إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تحرك السحب الرعدية شرقا لتؤثر على مدن القناة والسواحل الشرقية والمدن المطلة علي خليج السويس وسيناء.
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