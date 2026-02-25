إعلان

ترامب: سأسعى لتحقيق السلام أينما استطعت

كتب : مصراوي

05:52 ص 25/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس، مؤكدا أن إدارته حققت تحولا تاريخيا لم تشهده البلاد من قبل في أقل من عام من ولايته الثانية.

وتعهد ترامب بالتصدي للتهديدات التي تواجه الولايات المتحدة، مشددا على تعزيز الوجود العسكري قرب إيران.

وقال ترامب في أول خطاب له عن حالة الاتحاد منذ توليه ولايته الرئاسية الثانية قبل 13 شهرا "بصفتي رئيسا، سأسعى لتحقيق السلام أينما استطعت، لكنني لن أتردد أبدا في التصدي للتهديدات التي تواجه بلادنا أينما كان ذلك لزاما علينا".

وأشار إلى أن إدارته حققت تحولا تاريخيا في البلاد، إذ دافع ترامب عن إنجازاته وحدد أولوياته المستقبلية.

وقال أمام كونجرس منقسم، محددا أولوياته المستقبلية، في حدث يجمع فروع السلطات الثلاث وكبار المسؤولين، وسط شارع أمريكي يترقب التقييم الشامل لوضع البلاد: "بعد عام واحد فقط، أستطيع القول بكل اعتزاز وفخر إننا حققنا تحولا تاريخيا لم يشهده أحد من قبل"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب ترامب تحقيق السلام الكونجرس الأمريكي خطاب حالة الاتحاد الرئيس الأمريكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإفتاء تحسم وقت الإفطار الصحيح: على أذان المغرب أم مدفع الإفطار؟
جنة الصائم

الإفتاء تحسم وقت الإفطار الصحيح: على أذان المغرب أم مدفع الإفطار؟

زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار بالفيوم.. ما السبب؟
مصراوى TV

زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار بالفيوم.. ما السبب؟
الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء سابع أيام رمضان 2026
أخبار وتقارير

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء سابع أيام رمضان 2026
ترامب: إيران تُريد اتفاقًا أكثر مني لتجنب الهجوم.. لكنها لم تٌعلن صراحة
شئون عربية و دولية

ترامب: إيران تُريد اتفاقًا أكثر مني لتجنب الهجوم.. لكنها لم تٌعلن صراحة
5 نصائح لتجنب الكسل بعد الإفطار في رمضان.. متفوتش التراويح
رمضان ستايل

5 نصائح لتجنب الكسل بعد الإفطار في رمضان.. متفوتش التراويح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ضرب وسجن وسرقة موناليزا.. مشاهد تكشف معاناة مي عمر في رمضان 2026
السعودية توثّق "التربيع الأول" لهلال رمضان
"تنظيم الاتصالات": إتاحة خطوط مخصصة لمنع الأطفال من تصفح المواقع الإباحية
كواليس "اللقطات الطبيعية".. من هم أبطال الكاميرا الخفية؟
بعد أمر ترامب برفع السرية عنه.. اختفاء "الصندوق الأسود" للكائنات الفضائية