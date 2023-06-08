الأرصاد: البلاد تمر بحالة تقلبات جوية وسحب رعدية

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تمر بحالة من التقلبات الجوية حيث تتكون السحب الرعدية على شمال البلاد من الساحل الشمالي حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار.

وأضافت الأرصاد، في منشور عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": كما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للرمال والأتربة علي كافة الأنحاء ويبقي التحذير من الرياح الهابطه من السحب الرعدية التي تنخفض على إثرها الرؤية الأفقية بشكل كبير علي الطرق.