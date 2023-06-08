البصل للفلبين والموالح لأوزبكستان.. فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية لأول مرة
كتب- مصراوي:
أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح أسواق الفلبين وأوزبكستان أمام صادرات مصر من الموالح والبصل لأول مرة وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري.
وأفاد التقرير، بحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، بالانتهاء من إجراءات فتح سوق الفلبين أمام صادرات الموالح المصرية ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بالفلبين وفقا للقوانين الخاصة بهم ويمكن البدء في تصدير الموالح اعتبارا من يوم 15 يونيو.
جدير بالذكر أن المفاوضات الفنية الخاصة بهذا الملف، بدأت بين الحجر الزراعي المصري ونظيره الفلبيني منذ 2019 وانتهت بزيارة فنية من الجانب الفلبيني لتقييم المنظومة التصديرية المصرية والتي أوصت نتائجها بالموافقة على السير في إجراءات فتح السوق الفلبيني امام الموالح المصرية.
كما أفاد التقرير أيضا بأنه تم الانتهاء من إجراءات فتح سوق أوزبكستان أمام صادرات البصل المصري لأول مرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية تشهد طفرة كبيرة غير مسبوقة وطلبا متزايدا من معظم الأسواق العالمية نظرا لجودتها وخاصة أسواق أوروبا وأمريكا وشرق آسيا وذلك بعد تطوير منظومة الحجر الزراعي وتطبيق أقصى معايير الجودة والصحة النباتية وفتح أكثر من 80 سوقا تصديريا جديدا أمام الصادرات الزراعية المصرية.
سوق مصراوى
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