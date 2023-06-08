بعد قليل.. قطع المياه عن 7 مناطق كبرى في القاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (شارع إسماعيل رمزي ومتفرعاته - منطقة الميريلاند ومتفرعاتها - منطقة الاتحادية - منطقة الألف مسكن - شارع عثمان بن عفان ومتفرعاته - شارع الأهرام ومتفرعاته - ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته).

وقالت الشركة، في بيان، قبل قليل اليوم الخميس، إن ذلك سيكون اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق 8-6-2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 9-6-2023.

وأشارت شركة مياه الشرب بالقاهرة إلى أن قطع المياه يأتي نتيجة القيام بأعمال صيانة ولحامات خطوط المياه داخل رافع مياه الزيتون.

وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

ودفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.​