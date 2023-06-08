الجيزة: غلق كلي لشارع النيل أسفل كوبري 15 مايو لهذا السبب

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق كلي لشارع كورنيش النيل أسفل كوبري 15 مايو في الاتجاه القادم من ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة اتجاه ميدان الكيت كات لوقوف الأوناش العملاقة والمعدات المستخدمة في رفع الكمر الخرساني وذلك لمدة يوم واحد فقط ابتداء من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٦/٩ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٦/١٠ على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.

وبحسب بيان اليوم الخميس، جاء ذلك في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور ٢٦ يوليو الجديد والتي تشمل على توسعة كوبري 15 مايو ورفع وتركيب الكمر الخرساني الخاص بالتوسعة المشار إليها تحديدا أعلى شارع كورنيش النيل دائرة حي العجوزة.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات للانتهاء خلال المواعيد المحددة والتنسيق مع الجهات المنفذة لإعادة الشيء إلى أصله عقب الانتهاء من الأعمال، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

أولا: حركة المركبات بشارع كورنيش النيل القادمة من ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة وترغب بالسير تجاه ميدان الكيت كات تقوم بالدخول يسارا للاتجاه الآخر (القادم من ميدان الكيت كات اتجاه ميدان الجلاء باتجاه نفق العجوزة بعد تحويل اتجاه الحركة المرورية داخل النفق ليخدم حركة المرور القادمة من مستشفى الشرطة بالعجوزة تجاه ميدان الكيت كات عن طريق استحداث فتحة دخول في الجزيرة الوسطى بشارع كورنيش النيل قبل نفق العجوزة بمسافة مناسبة في المنطقة المواجهة للسيرك القومي.

- استكمال سير المركبات داخل نفق العجوزة اتجاه ميدان الكيت كات ثم العودة مرة أخرى للاتجاه الأصلي بشارع كورنيش النيل بعد الخروج من النفق عن طريق فتحة خروج للمركبات تم استحداثها بالجزيرة الوسطى بشارع كورنيش النيل في المنطقة المواجهة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قبل ميدان الكيت كات بمسافة مناسبة.

ثانيا: حركة المركبات بشارع كورنيش النيل القادمة من ميدان الكيت كات وترغب بالسير اتجاه ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة تقوم باستكمال السير بالطريق السطحي لنفق العجوزة ثم الدخول يمينا إلى شارع ٢٦ يوليو أسفل كوبري 15 مايو ثم استكمال السير بشارع 26 يوليو حتى فتحة الدوران للخلف الكائنة أسفل كوبري 15 مايو للعودة مرة أخرى إلى شارع ٢٦ يوليو ثم يمينا اتجاه شارع كورنيش النيل ومستشفى الشرطة ونفق الجلاء.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.​