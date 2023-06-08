إعلان

BBC

وزير الإسكان يعرض تجربة مصر العمرانية على نائبة وزير التنمية الأرجنتيني

12:32 م الخميس 08 يونيو 2023
وزير الإسكان يعرض تجربة مصر العمرانية على نائبة وزير التنمية الأرجنتيني

الدكتور عاصم الجزار ونائبة وزير التنمية الأرجنتيني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مارينيلا سيزر، نائبة وزير الأراضي والتنمية بدولة الأرجنتين، والسفيرة جابريلا مارتنيك، سفيرة الأرجنتين بكينيا، وذلك خلال مشاركته بالجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبي.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عاصم الجزار، التجربة العمرانية المصرية، والهدف القومي من إنشاء المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وتجربة إحياء القاهرة التاريخية، وبرنامج الإسكان الاجتماعي، والذي شمل إنهاء وتنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية لشريحة الشباب ومحدودي الدخل.

كما تناول وزير الإسكان، التجربة المصرية في تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والقضاء على تلك المناطق، حيث تم تنفيذ ربع مليون وحدة سكنية لإعادة تسكين قاطني تلك المناطق، مؤكدا أن هذه التجربة خلقت حالة كبيرة من الثقة بين الدولة والمواطنين.

من جانبها، عرضت مارينيلا سيزر، نائبة وزير الأراضي والتنمية بدولة الأرجنتين، مشاكل التنمية العمرانية والإسكان في دولة الأرجنتين، وخاصة مشكلة ملكية الأراضي المتاحة للتنمية، معربة عن رغبتها في الاستفادة من التجربة العمرانية المصرية، فهي تجربة ناجحة، وغنية بالتفاصيل، والتعامل مع عدد كبير من التحديات المختلفة.​

سوق مصراوى

عاصم الجزار وزير الإسكان تجربة مصر العمرانية نائبة وزير التنمية الأرجنتيني

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market