القوات المسلحة: تخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين الدفعة (22) رقابة إدارية

كتب- محمد سامي:

احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية العليا بتخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين الدفعة (22) رقابة إدارية المنعقدة بالأكاديمية، بعد إتمام دورتهم التدريبية وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

بدأ الاحتفال بمناقشة بحث تخرج الدورة بمشاركة عدد من الطلبة والطالبات أظهرت مدى ما وصل إليه الخريجون من مستوى تعليمي راقى خلال فترة دراستهم بالأكاديمية.

كما تم عرض الموقف التدريبي للخريجين وإعلان نتيجة انتهاء الدورة، وتلى ذلك عرض فيلم يوضح تقرير نجاح الدورة والذي تضمن مراحل الإعداد والتنفيذ بدءا من استقبال الدارسين ومرورا بالتدريب التخصصي وفقا لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة.

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية العليا، كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين، متمنيا لهم التوفيق في المستقبل، مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لإكساب الخريجين الخبرات العلمية والعملية التي تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه.

وقدم عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال كلمته، الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تبذله من جهود مخلصة في تأهيل وتدريب الدارسين وتسليحهم بالعلم والمعرفة ليكونوا خير قدوة في جميع الأماكن التي يشغلونها، وأوصاهم بضرورة الحفاظ على ما اكتسبوه من قيم وأخلاق خلال فترة دراستهم بالأكاديمية.

واختتمت الاحتفالية بتبادل الدروع وتكريم أوائل الخريجين والتقاط بعض الصور التذكارية، كما تم المرور على مجلس ومتحف الأكاديمية العسكرية المصرية العليا.

حضر الاحتفالية اللواء أركان حرب خالد شوقي، مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية العليا وعدد من مسئولي هيئة الرقابة الإدارية.

وتزامنا مع تخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين الدفعة (22) رقابة إدارية تستمر الأكاديمية العسكرية المصرية العليا في عقد اختبارات لاختيار أكفأ المعلمين لوزارة التربية والتعليم.

​