كراسة الشروط بـ 300 جنيه.. خطوات ومواعيد حجز شقق تعاونيات الإسكان بـ 4 مدن

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة لتعاوينات البناء والإسكان، التفاصيل الجديدة الخاصة بحجز شقق الهيئة في 4 مدن.

وأكدت الهيئة أنه يمكن الحصول على كراسة شروط الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان، لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية والشروط كافة نظير سداد مبلغ قدره 300 جنيهاً

وقال اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن الهيئة ستطرح 361 وحدة سكنية استثمارية في مواقع متميزة بمشروعات الهيئة في مدن لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة بدر – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة العاشر من رمضان.

وجاءت تفاصيل التقدم على النحو التالي:

- مساحات الوحدات السكنية المطروحة تبدأ من 95 متر وحتى 155 متر شاملة الجراج.

- تسهيلات في السداد تصل إلى 7 سنوات، باستثناء لؤلؤة العاشر من رمضان بتسهيلات في السداد تصل لـ 10 سنوات.

- تسليم الشقق في يوليو 2024.

- في حالة السداد بالكامل -كاش يتم خصم 20% من ثـمن الوحدة وعدم الدخول في القرعة.

- شراء كراسة الشروط من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري.

- تتواجد الكراسات بمقر الهيئة الرئيسي في 3 شارع سمير عبد الرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر.

- الحجز وتقديم الطلبات للوحدات السكنية المطروحة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، خلال الفترة من 4 إلى 13 يوليو 2023، ومشروع لؤلؤة بدر خلال الفترة من 17 إلى 26 يوليو 2023

- مشروع لؤلؤة أكتوبر خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 10 أغسطس 2023.

- مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس 2023.

- كما سيتم إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لتخصيص للوحدات السكنية المطروحة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023، بينما القرعة العلنية لمشروع لؤلؤة بدر ستكون يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023.

- القرعة العلنية لمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر ستكون يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023، بينما سيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية المطروحة بمشروع لؤلؤة العاشر من رمضان يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

- تجرى قرعة كل مشروع في تمام الساعة 12 ظهراً بمقر نادي العلميين أمام مقر الهيئة الرئيسي.