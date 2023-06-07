إنجازات بكل القطاعات.. تفاصيل استقبال محافظ جنوب سيناء وفد لجنة "نقل النواب"

كتب- نشأت علي:

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الذي يقوم بزيارة محافظة جنوب سيناء لمدة ثلاثة أيام؛ لتفقد مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها بالمحافظة، ويتفقد أيضًا التطورات بموانئ البحر الأحمر.

وعبر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال اللقاء، عن سعادته بنجاح مؤتمر cop 27، وعرض فيلماً قصيراً يتضمن لقطات مصورة لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي الوفود التي شاركت بالمؤتمر، وكلمات الحضور للإشادة بالتنظيم العالمي للمؤتمر ، مؤكدًا أن جميع الخطوات اتخذت بناء على توجيهات الرئيس السيسي.

وأكد اللواء خالد فودة أن المحافظة شهدت طفرة واسعة في مختلف القطاعات، مع زيادة معدلات التنمية داخل المحافظة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضاً تضمن العرض إشادة المشاركين بالمؤتمر بمدينة شرم الشيخ.

واستعرض محافظ جنوب سيناء أبرز الإنجازات في قطاع النقل والمواصلات بالمحافظة، وعلى رأسها الطريق الدولي الجديد/ النفق- شرم الشيخ، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليقطع المسافة من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ والذي يقطع المسافة بين القاهرة وشرم الشيخ في نحو 4 ساعات تقريباً، وأيضاً ما قامت به المحافظة من إنجازات على أرض الواقع لجذب السياحة للمحافظة.

واستعرض اللواء خالد فودة أيضًا خطة المحافظة لزيادة عدد الزائرين الأجانب والعرب والمصريين للمدينة خلال الفترة القادمة واستعداد المحافظة الدائم لاستقبال ضيوفها، تلك المدينة الخضراء الصديقة للبيئة.

وأثنى وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بحجم الإنجازات والتطور الكبير والحضاري الذي تشهده مدينة السلام "شرم الشيخ"، مشيدين بالجهود الكبيرة التي تبذل في المدينة والتي تؤدي إلى التجديد المستمر بشكل يومي في المدينة؛ مما جعلها قبله للزوار على مستوى العالم؛ تلك المدينة الخضراء.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لمحافظة جنوب سيناء لمدة ثلاث أيام؛ تفقدت اللجنة خلالها نفق شرم الشيخ القديم في القطاع الواقع في رأس سدر والذي أكدت فيه اللجنة ضرورة إعادة تنظيم المداخل والمخارج على الطريق.

وتفقد وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب قطاع الموانئ؛ حيث قامت اللجنة بتفقد مشروعات تطوير ميناء شرم الشيخ السياحي؛ وتفقد سير العمل به، من أجل ضمان أن يكون لهذا الميناء مشاركة فعاله في النمو المستهدف من قطاع الموانئ البحرية.​